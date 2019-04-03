НАТО намерен принять меры по проходу судов Украины через Керченский пролив

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НАТО намерен принять меры для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинский судов через Керченский пролив. Об этом заявила постпред США при военном альянсе Кей Бейли Хатчисон в ходе брифинга, передает ТАСС.

Как отмечается, организация также планирует расширить масштабы воздушной разведки в районе Черного моря.

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По словам Хатчисон, главы внешнеполитических ведомств НАТО должны одобрить пакет мер в ходе двухдневного совещания, которое начнется в среду, 3 апреля. Постпред уточнила, что они будут направлены на укрепление разведки, а также на увеличение числа кораблей, направляемых НАТО в Черное море.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран НАТО намерены обсудить «российскую угрозу».