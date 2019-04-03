НАТО намерен принять меры по проходу судов Украины через Керченский пролив
НАТО намерен принять меры для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинский судов через Керченский пролив. Об этом заявила постпред США при военном альянсе Кей Бейли Хатчисон в ходе брифинга, передает ТАСС.
Как отмечается, организация также планирует расширить масштабы воздушной разведки в районе Черного моря.
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По словам Хатчисон, главы внешнеполитических ведомств НАТО должны одобрить пакет мер в ходе двухдневного совещания, которое начнется в среду, 3 апреля. Постпред уточнила, что они будут направлены на укрепление разведки, а также на увеличение числа кораблей, направляемых НАТО в Черное море.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран НАТО намерены обсудить «российскую угрозу».