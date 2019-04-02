ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА «Новости».

Всего ВКС ожидает 39 таких машин на сумму около 140 миллиардов рублей.

«Не побоюсь этого слова - это историческое событие для страны, для тех, кто его создал, и тех, кто его будет использовать. По сути, это новый самолет. Не сомневаюсь, что в будущем этот самолет ждет долгая и прекрасная жизнь», — сказал командующий ВТА Владимир Бенедиктов.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также он может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров.