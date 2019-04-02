Ядерный бомбардировщик США отработал бомбометание по базе Балтийского флота

Ядерный бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress был замечен недалеко от границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные Plane Radar.

Отмечается, что он был замечен 1 апреля в 13.05. При этом B-52H вылетел с авиабазы Великобритании, а затем приблизился к границам России для отработки бомбометания по базе Балтийского флота. Во время полета бомбардировщик находился на высоте около 8 тыс. м.

Ранее истребители Британии подняли на перехват бомбардировщиков России.