СМИ рассказали, как НАТО «обманул» Горбачева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/713/12122713/upload-RIAN_62958.HR-pic905-895x505-95300.jpg">

Главы стран-участниц НАТО в 1990 году пообещали президенту СССР Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на восток, однако позже эти обещания были проигнорированы, пишет американский специализированный военный журнал The National Interest.

Отмечается, что такое обещание Горбачеву сделали президент США Джорж Буш — старший, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, президент Франции Франсуа Миттеран, канцлер ФРГ Гельмут Коль, а также министры иностранных дел этих государств.

Реклама

Однако впоследствии, напоминает издание, НАТО инициировал программу «Партнерство ради мира», в рамках которой альянс предложил сотрудничество странам Восточной Европы. Также авторы журнала добавили, что в нынешнее время к НАТО хочет присоединиться Грузия.

Ранее Горбачев рассказал, что помогло вывести советские войска из Афганистана.