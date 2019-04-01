США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400

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Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400. Об этом сообщает Reuters.

По их словам, поставки учебного оборудования и остальных материалом были отменены из-за позиции Анкары.

Ранее исполняющая обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер заявила, что американская сторона может приостановить подготовительные мероприятия для поставки в Турцию самолетов F-35. По ее словам, США могут пойти на данный шаг для того, чтобы «послать сигнал» Турции. Она также добавила, что подобные решения связаны с покупкой российских ЗРК С-400 Турцией.