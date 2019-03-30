В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»

Американский эксперт по субмаринам Питер Коутс заявил, что Россия правильно поступила, отказавшись модернизировать две подводные лодки «Акула». Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, Коутс прокомментировал инициативу российского военного эксперта Олега Бурцева, который ранее предлагал усовершенствовать старые подводные лодки «Архангельск» и «Северсталь», а не списывать их в утиль.

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Однако, по мнению Коутса, дешевле построить две новые субмарины, нежели модернизировать старые.

Он добавил, что у России и так предостаточно подводных лодок, которые могут запускать крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире.