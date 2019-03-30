Новый российский самолет Ил-112В успешно выполнил первый полет

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил первый испытательный полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Как отмечается, он совершил штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

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«Программа первого испытательного полета успешно завершена», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взлетел новый российский самолет Ил-112В.

Ил-112В стал первым военно-транспортным самолетом, разработанным в России «с нуля» в постсоветский период.