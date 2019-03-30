Армия США возвращается к стратегии времен холодной войны

<img src="//img.gazeta.ru/files3/869/12209869/RTX6LGOR-pic905-895x505-89450.jpg">

Военные США переходят к стратегии Пентагона «Динамичное развертывание сил», которая применялась американскими войсками в период холодной войны, пишет Stars and Stripes, официальная газета минобороны Соединенных Штатов.

В качестве примера адаптации войск к этой стратегии издание рассказывает о внезапной переброске пехотного батальона армии США из Техаса в Польшу, которая состоялась в середине марта нынешнего года.

Реклама

Американский генерал-майор Джон Гронски также рассказал газете, что теперь подобные маневры будут проводиться на «регулярной основе», подчеркивая их «непредсказуемость» для потенциального противника.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия не планирует атаковать страны НАТО.