В НАТО предложили Грузии восстановить военно-морской флот

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил Грузии восстановить ВМФ как отдельную структуру. Об этом сообщает «Взгляд.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Столтенберг высказал эту идею после посещения Грузии.

По его словам, стране необходимо восстановить Военно-морской флот страны для лучшей совместимости со стандартами НАТО.

Ранее сообщалось, что боевые корабли военно-морских сил НАТО вошли в Черное море, чтобы потренироваться с партнерами из Грузии и Украины.