Российские ПРО станут невидимыми

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Российские системы противовоздушной обороны (ПРО) станут невидимыми для противника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющего директора предприятия-разработчика ПРО Валерия Макеева.

По его словам, такие изменения станут возможными благодаря строительству станции кругового обзора, не имеющей радиоизлучения. Именно по радиоизлучению противник может обнаружить и уничтожить комплекс ПРО, уточнил Макеев.

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«...работа практически закончена, государственные испытания завершены с положительным результатом...», — добавил Макеев.

Он также отметил, что в марте может быть подписано соглашение о принятии данного комплекса на снабжение.

Ранее сообщалось, что агентство ПРО США подтвердило успешные испытания противоракет.