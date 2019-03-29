Российские ПРО станут невидимыми
Российские системы противовоздушной обороны (ПРО) станут невидимыми для противника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющего директора предприятия-разработчика ПРО Валерия Макеева.
По его словам, такие изменения станут возможными благодаря строительству станции кругового обзора, не имеющей радиоизлучения. Именно по радиоизлучению противник может обнаружить и уничтожить комплекс ПРО, уточнил Макеев.
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«...работа практически закончена, государственные испытания завершены с положительным результатом...», — добавил Макеев.
Он также отметил, что в марте может быть подписано соглашение о принятии данного комплекса на снабжение.
Ранее сообщалось, что агентство ПРО США подтвердило успешные испытания противоракет.