Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области

Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление источника в правоохранительных органах.

По его словам, рядовой служил в городе Ржев в шестой бригаде Воздушно-космических сил.

«У него с собой автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож», — добавил источник.

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Он отметил, что на данный момент военные разыскивают беглеца, полиция оказывает им содействие.

Ранее сообщалось, что в Риге двух солдат ВС США оштрафовали за осквернение памятника Свободы.