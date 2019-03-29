Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области
Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление источника в правоохранительных органах.
По его словам, рядовой служил в городе Ржев в шестой бригаде Воздушно-космических сил.
«У него с собой автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож», — добавил источник.
Реклама
Он отметил, что на данный момент военные разыскивают беглеца, полиция оказывает им содействие.
Ранее сообщалось, что в Риге двух солдат ВС США оштрафовали за осквернение памятника Свободы.