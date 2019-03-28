Путин объяснил значение военной базы России в Киргизии

Российский президент Владимир Путин во время переговоров с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым рассказал о военной базе России на территории страны. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Путина, военное сотрудничество между странами будет укрепляться, а размещенная на территории Киргизии военная база способствует укреплению обороноспособности республики.

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«…ее присутствие является важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин позвал президента Киргизии в Россию.