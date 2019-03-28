США подтвердили запуск противоспутниковой ракеты Индии

Заместитель командующего Космическим командованием США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон заявил, что американские системы противоракетного предупреждения зафиксировали запуск индийской противоспутниковой ракеты. Об этом сообщает CNN.

Томпсон подтвердил, что индийская ракета поразила цель. Также он добавил, что в поле зрения США находятся около 270 объектов в облаке обломков, появившихся после испытаний.

Ранее об успешном испытании противоспутниковой ракеты заявлял премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил во время обращения к нации. При этом он не уточнил, какой спутник сбили индийцы.