Скончался «магистр Йода» Пентагона

Член комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мака Тронберри заявил, что в возрасте 97 лет скончался Энди Маршалл, который более 40 лет был сотрудником управления всесторонней оценки программ Пентагона. Об этом пишет Defence News.

Мака в своей речи заявил, что он «с трудом может представить человека», который с таким же усердием работал на Пентагон, как и Маршалл.

В издании добавили, что прозвище «магистр Йода», предположительно, Маршаллу дали китайские представители разведки, так как считали его очень сильным стратегом. В Defence News добавили, что эта «легенда» была «канонизирована» в книге о Маршалле, которая вышла в 2015 году.