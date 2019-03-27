Раскрыты детали гибели трех российских военных в Сирии

СМИ рассказали подробности гибели трех российских офицеров 22 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет «Новая газета».

Как пишет издание, двое погибших полковников, майор и их переводчик отбились от колонны сопровождения и попали в засаду. Боевики атаковали машину УАЗ, которая двигалась без сопровождения.

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Источники сообщают, что водитель и ехавший спереди пассажир погибли на месте, а двое выживших скончались через несколько часов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в феврале нынешнего года в результате нападения боевиков погибли трое российских военных.