Крымский мост охраняет специальный отряд Росгвардии
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал о специальной морской бригаде, предназначенной для охраны Крымского моста. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, специальная бригада была создана в Керчи. В ее распоряжении находится арсенал средств, при помощи которых можно предотвратить любую диверсию со стороны акватории или с суши.
Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в Крыму развернули бомбардировщики, способные поразить системы ПВО и ПРО «в любой точке Европы».