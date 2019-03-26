Крымский мост охраняет специальный отряд Росгвардии

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Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал о специальной морской бригаде, предназначенной для охраны Крымского моста. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, специальная бригада была создана в Керчи. В ее распоряжении находится арсенал средств, при помощи которых можно предотвратить любую диверсию со стороны акватории или с суши.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в Крыму развернули бомбардировщики, способные поразить системы ПВО и ПРО «в любой точке Европы».