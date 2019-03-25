Экс-сотрудник СБУ: лидеров и командиров ДНР и ЛНР ликвидировали спецслужбы Украины

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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, с 2014 года работавший на российские спецслужбы, заявил, что многие лидеры и боевые командиры самопровозглашенных ДНР и ЛНР были устранены украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, появившаяся в российском информационном пространстве информация об их ликвидации в результате внутренних разборок не соответствует действительности.

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«Их ликвидация — это действия специальных служб Украины», — заявил Прозоров.

Он добавил, что распространением версии о внутренних разборках занимается подразделение информационно-психологических операций СБУ.

Ранее экс-сотрудник СБУ заявил о тайной тюрьме на аэродроме Мариуполя.