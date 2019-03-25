Источник объяснил прибытие военных самолетов России в Венесуэлу

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Дипломатический источник на территории Венесуэлы рассказал о прибытии в страну двух самолетов России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что российские воздушные суда приземлились в международном аэропорту Майкетия им. Симона Боливара, который находится под Каракасом.

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«Прибыли для участия в двусторонних консультациях», — сказал источник.

Он добавил, что в прибытии самолетов нет ничего загадочного, оно связано с заключенными между странами много лет назад контрактами.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал жителей страны готовиться к проведению операции по захвату власти в стране.