«Ручное управление» ввели на сорвавшем гособоронзаказ ульяновском авиазаводе

На ульяновском авиационном предприятии «Авиастар-СП», который сорвал гособоронзаказ, вводится «ручное управление». Об этом сообщает РИА «Новости» со слова ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

«Мы приняли решение о создании постоянно действующей комиссии министерства промышленности и министерства обороны», — заявил Борисов.

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По его словам, это значит, что каждый месяц два замминистра будут устраивать совещания и отслеживать весь производственный процесс.

Также Борисов вспомнил схожий опыт по модернизации самолетов Ту-160. Благодаря «ручному управлению» была восстановлена летная годность этих самолетов, поэтому, по словам вице-премьера, целесообразно применить этот опыт и в отношении авиазавода.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы с гособоронзаказами.