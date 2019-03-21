Россия не планирует атаковать страны НАТО, заявили в Пентагоне

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Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что на настоящий момент у России нет намерения атаковать страны НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Потому что.. цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит возможную выгоду», — подчеркнул Данфорд.

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Также он добавил, что действия России по укреплению армии мешают распространению влияния Вашингтона в мире. По его словам, до этого в США не видели препятствий для распространения своего военного влияния через сеть альянсов. Теперь же такая возможность не является «безусловно гарантированной».

Ранее сообщалось, что в Норвегии доказали вмешательство России в работу GPS на учениях НАТО.