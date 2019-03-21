ФСБ ограничила доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака. Об этом сообщает «Коммерсант».

Но, как отмечает издание, исследователи не смогут ознакомиться с этим делом. Согласно закону, доступ к делам лиц, подвергшихся политическим репрессиям, но не реабилитированных, ограничен.

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Однако правозащитная группа будет бороться за право ознакомиться с материалами дела. По словам Дмитрия Острякова, который добился от ФСБ решения рассекретить уголовное дело в отношении Колчака, подчеркнул, что обнародование документов поспособствует дискуссии.

«Вопрос для дискуссии такой: можно ли отказывать в реабилитации человеку, который не был осужден? Каким образом осуществляются политические репрессии и как власть защищает тайну об этом?» — отметил Остряков.

Ранее сообщалось, что Сталина обвинили в «возрождении» Гитлера.