Су-27 «отогнали» американский бомбардировщик от границы России

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Минобороны России опубликовало видео сопровождения истребителями Су-27 стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

В описании видео говорится, что бомбардировщик был обнаружен средствами контроля воздушного пространства.

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Как отмечается, два Су-27 поднялись в воздух для сопровождения B-52.

При этом российские истребители вернулись на аэродром после того, как бомбардировщик изменил траекторию полета в сторону от границы России.

Ранее сообщалось, что американский ядерный бомбардировщик приблизился к границам Петербурга.