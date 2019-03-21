Су-27 «отогнали» американский бомбардировщик от границы России
Минобороны России опубликовало видео сопровождения истребителями Су-27 стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.
В описании видео говорится, что бомбардировщик был обнаружен средствами контроля воздушного пространства.
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Как отмечается, два Су-27 поднялись в воздух для сопровождения B-52.
При этом российские истребители вернулись на аэродром после того, как бомбардировщик изменил траекторию полета в сторону от границы России.
Ранее сообщалось, что американский ядерный бомбардировщик приблизился к границам Петербурга.