Foreign Policy: Трамп хочет, чтобы в НАТО присмотрелись к Китаю

Администрация президента США Дональда Трампа подталкивает Североатлантический альянс к тому, чтобы в организации занялись Китаем, а также решению потенциальных угроз, исходящих от Пекина, пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Вашингтон хочет, чтобы в НАТО присматривались к Китаю не только в повседневной работе, но и на предстоящей встрече глав МИДа в апреле, говорится в материале. Как отмечает FP, такой поворот характерен для эры конкуренции великих держав, а также соответствует изменениям в американской стратегии, приоритеты которой ранее находились в области борьбы с террористическими группировками.

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Так, в течение нескольких месяцев администрация Трампа пыталась убедить европейцев отказать китайским инвестициям в важнейшую инфраструктуру и телекоммуникационные сети.

«Китай может представлять угрозу для НАТО. Но это не значит, что мы должны реагировать с помощью НАТО», — сказал один европейский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Американские чиновники поясняют, что не подталкивают НАТО к противостоянию с Китаем. По словам одного чиновника США, говорившего на условиях анонимности, на данный момент «это не что иное, как обсуждение».

Европейский чиновник в разговоре с FP отметил, что от Пекина не исходит прямая военная угроза для альянса, однако есть другие моменты, на которые НАТО стоит обратить внимание. В их числе он упомянул угрозы кибербезопасности, а также инвестиции китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в европейскую инфраструктуру 5G.

В Европе же многие рассматривают Китай как потенциальный вызов Западу, однако некоторые остаются скептически настроены к тому, что НАТО, сконцентрированное на сдерживании России и все еще участвующее в многолетней борьбе в Афганистане, является лучшим инструментом для решения китайской угрозы. Китай никогда раньше не был ключевой темой разговора в Брюсселе, поясняет издание.