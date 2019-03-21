Опубликовано видео пролета Су-35С в небе над Сирией
В небе над Сирией российские летчики провели учебные полеты на истребителях Су-35С, передает телеканал «Звезда».
Учения прошли на авиабазе Хмеймим.
Пилоты отработали действия в экстренных ситуациях, в том числе и уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек.
Реклама
Помимо Су-35С, на месте также дежурят вертолеты МИ-8.
Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором показаны истребители Су-35С, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.