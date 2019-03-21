Опубликовано видео пролета Су-35С в небе над Сирией

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В небе над Сирией российские летчики провели учебные полеты на истребителях Су-35С, передает телеканал «Звезда».

Учения прошли на авиабазе Хмеймим.

Пилоты отработали действия в экстренных ситуациях, в том числе и уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек.

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Помимо Су-35С, на месте также дежурят вертолеты МИ-8.

Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором показаны истребители Су-35С, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.