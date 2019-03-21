Поддерживавшего прокиевские батальоны украинца депортировали из Забайкалья
В Забайкальском крае задержали гражданина Украины, который пытался незаконно легализоваться в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Забайкальскому краю.
«Иностранец обратился в уполномоченный орган для оформления статуса беженца. Он депортирован из России», — заявили в ведомстве.
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По данным следствия, украинец оказывал ресурсную поддержку ВС Украины и «прокиевским батальонам».
Как отмечается, гражданин Украины попытался восстановить контакт с украинскими правоохранительными органами находясь на территории России.
Ранее сообщалось, что суд продлил на три месяца арест всем задержанным в Черном море украинцам.