Поддерживавшего прокиевские батальоны украинца депортировали из Забайкалья

В Забайкальском крае задержали гражданина Украины, который пытался незаконно легализоваться в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Забайкальскому краю.

«Иностранец обратился в уполномоченный орган для оформления статуса беженца. Он депортирован из России», — заявили в ведомстве.

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По данным следствия, украинец оказывал ресурсную поддержку ВС Украины и «прокиевским батальонам».

Как отмечается, гражданин Украины попытался восстановить контакт с украинскими правоохранительными органами находясь на территории России.

Ранее сообщалось, что суд продлил на три месяца арест всем задержанным в Черном море украинцам.