Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что последний оплот боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) не станет «к вечеру», передает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время остался «последний маленький очаг».
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«[Очаг] не будет уже сегодня вечером», — добавил Трамп.
Ранее Трамп предрек скорое «падение Халифата».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.