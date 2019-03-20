Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что последний оплот боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) не станет «к вечеру», передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время остался «последний маленький очаг».

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«[Очаг] не будет уже сегодня вечером», — добавил Трамп.

Ранее Трамп предрек скорое «падение Халифата».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.