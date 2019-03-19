Washington Times рассказала о «гибридной войне» России с Западом

План Москвы «гибридной войны» будет включать военные действия и кибератаки, направленные на разделение Запада, пишет The Washington Times.

Главное место в ней отведено разделению США и их союзников по НАТО, чтобы исключить сильный и последовательный международный ответ на дальнейшую агрессию в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в киберпространстве, поясняет издание.

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«Действительно, политические шаги России в последние годы говорят о намерении Москвы вбивать клин между Европой и США везде, где это возможно», — говорится в материале.

Внешнеполитические обозреватели считают реакцию США в ответ на стратегию Москвы неправильной, отмечает издание.

«США и наши союзники добились определенного прогресса, но ответ до сих пор был недостаточно надежным и плохо скоординированным», — сказал Брэд Боуман, директор Центра военно-политических исследований при Фонде защиты демократий в США.

По его словам, эффективность сдерживания Москвы зависит как от военного потенциала, так и от политической воли противостоять агрессии России. Боуман считает, что противодействие союзников должно быть более эффективным.

Между тем, аналитики утверждают, что российская стратегия включает многие традиционные элементы кремлевского подхода к вопросам национальной безопасности, но также отражает и четкое видение быстро меняющейся обстановки в мировом масштабе.

Ранее сообщалось, что в Джорджтаунском университете в США вводится курс, посвященный «российской гибридной войне».