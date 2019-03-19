Россия отвергла требования США по «спорной» ракете 9М729
Россия не намерена по требованию США уничтожать или модифицировать ракету 9М729, которая якобы не соответствует требованиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИДа.
В ведомстве подчеркнули, что ракета 9М729 была объявлена США противоречащей ДРСМД «без каких-либо на то оснований». Из-за этого российская сторона «не может» пойти на уничтожение комплексов с данной ракетой, добавили в МИДе.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сообщения СМИ о демонстрации ведомством на брифинге «другой» ракеты вместо 9М729 являются «вбросом».