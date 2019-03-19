Наводнение вынудило военных США перебросить «самолет судного дня»

Официальный представитель авиабазы «Оффатт» Райан Хэнсен, которую затопило в минувшие выходные, заявил, что ВВС США пришлось перебросить самолет Boeing E-4B Nightwatch на другой аэродром. Об этом сообщает Air Force Times.

По его словам, военные в общей сложности перебросили девять самолетов, Boeing E-4B Nightwatch, а также восемь самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint.

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Boeing E-4B Nightwatch называют «самолетом судного дня», так как он предназначен для использования в качестве командного пункта в случае ядерной войны.

Ранее сообщалось о наводнении на базе «Оффатт».