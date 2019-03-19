Пушков ответил на призыв НАТО «вернуть» Крым Украине
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал предложение НАТО «вернуть» Крым Украине.
«Иными словами, предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса», — написал Пушков.
По его словам, Киев планировал передать военную базу на полуострове НАТО.
Реклама
Ранее сообщалось, что НАТО призвало «вернуть» Крым в состав Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.