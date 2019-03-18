В Крыму ответили на призыв НАТО «вернуть» полуостров в состав Украины

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Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что идея НАТО о возвращении Крыма Украине «выглядят так же нелепо, как фейк». Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине в пятую годовщину присоединения полуострова.

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Гемпель отметил, что НАТО не сможет испортить праздник, царящий в стране по случаю воссоединения Крыма с Россией.

«Эти заявления по своей значимости выглядят так же нелепо, как фейк. Вернуть Крым в состав Украины совершенно невозможно. Этого никогда не будет», — добавил Гемпель.

Также он подчеркнул, что жители полуострова уже сделали свой выбор, «навсегда связав свою судьбу с Россией». И страна будет защищать свои границы, а помогать в этом будут «вооруженные силы».

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия «расплачивается» за Крым спустя пять лет.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.