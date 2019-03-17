Мужчина бросил гранату в полицейских на Украине
В Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в полицейских. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное отделение Национальной полиции.
Отмечается, что мужчина бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов, когда его остановили, чтобы проверить документы.
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«В этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал убегать», — уточнили в отделении.
По последним данным, в результате инцидента пострадал один сотрудник полиции. Кроме того, бросившего гранату мужчину уже задержали.
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