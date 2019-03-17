Военные расходы могут разорить США, утверждают СМИ

Расходы на военно-промышленный комплекс могут разорить США, утверждает издание CounterPunch.

Как отмечается, ситуация осложняется спекуляциями в военной сфере и коррупцией среди чиновников.

«Америка может столько всего предложить — креативность, искусство, обширные природные ресурсы, богатое наследие, прекрасное и разнообразное население...и все это распродается без нашего ведома», — говорится в материале.

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При этом часть денег тратится на покупки, никак с ней связанные. Так, например, согласно исследованию Open the Government, для правительственных учреждений была приобретена фарфоровая посуда на $53 тыс.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросит конгресс нарастить военный бюджет.