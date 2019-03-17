СМИ: Пентагон приобретет десять тысяч ракет против России и Китая

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Министерство обороны США планирует приобрести более десяти тысяч управляемых ракет, которые в будущем могут быть применены против России и Китая. Об этом пишет портал Task and Purpose.

По имеющимся данным, Пентагон предлагает включить в проект бюджета на 2020 финансовый год расходы на 10 193 управляемых ракеты «земля — земля» реактивной системы залпового огня, что на 26% больше, чем в 2019 году. Сообщается, что стоимость закупки составит $1,4 млрд.

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Авторы материала полагают, что рост расходов связан с изменением приоритетов США после победы над террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Сирии. Отмечается, что теперь Пентагон намерен усиливать свои наземные системы залпового огня для противостояния России и Китаю.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет увеличить военные затраты до $750 млрд.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.