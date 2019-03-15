США начали производство запрещенных ДРСМД ракет
Официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза подтвердила, что в США начали производить компоненты для ракет, которые подпадают под запрет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.
«Соединенные Штаты начали производство компонентов для обеспечения испытаний на стадии разработки неядерных ракет наземного базирования», — сказала Балданза.
Она отметила, что США «должны быть готовы» к тому, что ДРСМД будет расторгнут.
Балданза не смогла уточнить конкретных сроков испытания новых ракет, однако подчеркнула, что американские военные свернут производство таких вооружений, если Россия вернется к исполнению ДРСМД.
Ранее агентство Reuters сообщало, что США испытают ракету сразу после выхода из ДРСМД.