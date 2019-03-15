США начали производство запрещенных ДРСМД ракет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/11805829/RTX5F1SX-pic905-895x505-2705.jpg">

Официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза подтвердила, что в США начали производить компоненты для ракет, которые подпадают под запрет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты начали производство компонентов для обеспечения испытаний на стадии разработки неядерных ракет наземного базирования», — сказала Балданза.

Реклама

Она отметила, что США «должны быть готовы» к тому, что ДРСМД будет расторгнут.

Балданза не смогла уточнить конкретных сроков испытания новых ракет, однако подчеркнула, что американские военные свернут производство таких вооружений, если Россия вернется к исполнению ДРСМД.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США испытают ракету сразу после выхода из ДРСМД.