Опубликовано видео полета сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

Кадры с полетом советских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Черного моря опубликовал телеканал «Звезда».

В российском Минобороны рассказали, что экипажи самолетов ВКС России преодолели 4,5 тыс. км и находились в воздухе более пяти часов.

Реклама

Отмечается, что российские летчики «регулярно» выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Каспийского морей, Тихого океана, а также Арктики и Северной Атлантики.

В конце января в сети появилось видео крушения российского бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области.