Бывший главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что украинский «москитный флот» при российском ВМФ является бесполезным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, «москитный флот» состоит из артиллерийских катеров. По мнению Гайдука, их эффективность «практически нулевая», поскольку они не могут оказать противодействие ракетным ударам с вздоха. Он также призвал властей Украины реалистами.

Реклама

«…четыре года Российская Федерация наполнила Черноморский флот и подводными лодками, и надводными кораблями, и авиацией, которые способны нести крылатые ракеты», — сказал Гайдук.

Ранее бывший командующий ВМС Украины обвинил Россию в «провоцировании бунтов».