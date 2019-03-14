Reuters: США испытают ракету сразу после выхода из ДРСМД

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Соединенные Штаты намерены провести испытания крылатой ракеты наземного базирования в августе текущего года — в этом месяце Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, который отказался назвать свое имя.

По данным агентства, речь идет о крылатой ракете наземного базирования с радиусом действия 1 тыс. км.

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«Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе», — сообщил источник.

Он добавил, что в случае успешных испытаний данные ракеты могут быть развернуты американской армией уже спустя 18 месяцев.

Ранее российский посол усомнился в возможности достичь компромисса с США по ДРСМД.