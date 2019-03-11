В США отреагировали на сообщения о смерти мирных жителей при ударе коалиции в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/12109555/RTX6JUE2-pic905-895x505-91010.jpg">

Представитель возглавляемой США коалиции Шон Райан заявил, что в результате атаки военных по сирийскому Багузу жертв среди мирного населения не было. Слова представителя передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у коалиции нет никаких свидетельств о том, что в результате атаки погибли мирные жители.

Реклама

«Мы серьезно относимся ко всем заявлениям о гибели гражданских», — сказал Райан.

Он также заверил, что коалиция принимает «самые серьезные меры», чтобы избежать гибель гражданских лиц.

Ранее сирийские СМИ сообщали о гибели мирных жителей при авиаударе коалиции США.