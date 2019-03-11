Латвия отгородилась от России забором с колючей проволокой

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Латвия возвела 93-километровый участок забора с колючей проволокой на границе с Россией, сообщает газета Diena.

По данным издания, латвийские власти планируют построить еще немногим более 90 км забора — в общей сложности его протяженность должна составить 183,6 км. Также отмечается, что помимо забора на российско-латвийской границе будут построены патрульные будки, деревянные пешеходные дорожки и водопропускные трубы.

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Высота забора составляет 2,7 м, а его общая стоимость — €21,168 млн. Завершить строительство забора планируется к 2020 году, уточнили в газете.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис призвал страны Европы быть едиными, чтобы предотвратить нападение России.