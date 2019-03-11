American Thinker предсказал итог потенциальной войны США и России
В случае возможного военного противостояния Соединенные Штаты проиграют России и Китаю, пишет американское издание American Thinker со ссылкой на итоги симуляции военных игр корпорации RAND Corporation Red on Blue.
Симулятор военных игр запускается данной компанией в Санта-Монике (Калифорния) ежегодно, начиная с 1952 года. Результат в этом году продемонстрировал, что Соединенные Штаты проиграют в конфронтации с Россией и Китаем.
Многие из высокотехнологичных систем вооружения США, приобретенных за последние два десятилетия, будут полезными в военном конфликте, отмечает издание. Однако оружие, развернутое на крупных наземных базах и авианосцах, стало уязвимым из-за достижений России и Китая в сфере высокоточных ракет большой дальности, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Европа «плохо подготовлена» к войне с Россией и Китаем.