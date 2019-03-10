В ЛНР заявили о массовых отравлениях служащих ВСУ просроченными консервами

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Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о существовании проблем в обеспечении питанием личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА «Новости».

Филипоненко утверждает, что одно из подразделений украинской армии на протяжении нескольких недель кормят консервами с истекшим сроком годности из одной и той же пластиковой посуды.

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«Только в течение прошлой недели госпитализированы более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями», — заявил Филипоненко.

По его словам, такая ситуация наблюдается во всех подразделениях ВСУ, которые задействованы в военном конфликте в Донбассе.

Ранее в самопровозглашенной ДНР рассказали, что украинские военные расстреляли командира после замечания о пьянстве.