«Военное пугало» России: Польша о Калининградской области

Полковник запаса Марек Вжосек в эфире «Польского радио» назвал Калининградскую область «военным пугалом» России из-за количества размещенного там вооружения.

Он уточнил, что область представляет собой «рубеж обороны с оборудованием последнего поколения».

Реклама

«Россияне используют его в качестве пугала», — заявил он.

По его словам, Россия наращивает технику, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», у западных границ для защиты региона и контроля территории за его пределами.