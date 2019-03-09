СМИ: у воинской части под Петербургом взорвался фонарь с гайками

Около воинской части в деревне Ваганово Ленинградской области взорвалась самодельная бомба, начиненная гайками. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным портала, инцидент произошел в пятницу, 8 марта. Отмечается, что постовой во время обхода периметра обнаружил металлический ручной фонарь, поднял его и бросил в сторону. После этого раздался взрыв, который разрушил корпус фонаря.

Реклама

Прибывшие на место происшествия сотрудники ФСБ установили, что фонарь был начинен гайками и должен был взорваться после включения, добавили на портале.

По данным 47news, в результате взрыва фонаря никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что готовившие теракты боевики задержаны в ХМАО.