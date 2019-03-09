На слова Порошенко об уничтожении целей в тылу России среагировали в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отреагировал на заявление украинского президента Петра Порошенко о высокоточном ракетном оружии для поражения целей в тылу России, передает RT.

По его мнению, таким образом Украина предлагает свою территорию для размещения систем ПРО, «потому что никто не будет давать Киеву возможность развивать собственное производство высокоточного оружия».

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«В советское время на территории Украины были размещены очень серьезные производственные мощности и Россия была основным заказчиком военно-промышленного комплекса. Это позволяло украинским заводам получать максимальную загрузку. Сейчас же американцы не заинтересованы в том, чтобы на Украине развивалась данная отрасль», — заявил он.

Он также отметил, что данная идея украинского президента — «просто утопия», ведь российские системы легко уничтожат украинские ракеты.

Ранее Петр Порошенко заявил, что страна испытывает необходимость в «высокоточном ракетном оружии», чтобы обороняться от «агрессора».