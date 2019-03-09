Историк указал на неувязки в сообщениях про золото Гитлера в Польше

Военный историк Константин Залесский заявил, что у него есть много вопросов к сообщениям СМИ о найденном дневнике офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором якобы говорится о спрятанном нацистами сокровищах в Польше. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ранее британский таблоид The Daily Mail сообщил об обнаружении дневника и опубликовал несколько фотографий из него, где речь идет о спрятанных сокровищах.

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Он подчеркнул, что к дневнику, который еще не опубликован, следует «относиться очень аккуратно». По его словам, в документах СС нет упоминаний штурмбанфюрера Олленхауэра. Он также отметил, что человек с такой фамилией никогда не состоял в войсках.

«Какие-то то колоссальные объемы о 260 грузовиках с сокровищами. Возникает вопрос, сколько надо народу, чтобы обслужить такое количество грузовиков, сколько народу принимало участие в операции?» — задался вопросом Залесский.

Он заключил, что в такой операции должны были принимать участие около тысячи человек.