Порошенко: Украине нужно высокоточное ракетное оружие

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Президент Украины Петр Порошенко считает, что страна испытывает необходимость в «высокоточном ракетном оружии», чтобы обороняться от «агрессора». Слова президента приводятся в его твиттере, передает РИА «Новости».

По словам президента, украинскими военным необходимы ракеты «повышенного радиуса действия», которые смогли бы поражать цели «далеко в тылу врага».

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«Это сделает агрессора сдержанным, а нашу оборону — надежной. Для меня безопасность украинцев — прежде всего», — заметил Порошенко.

Украинский лидер также отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Киев лишился обязательств, которые накладывал документ. Теперь, подчеркнул президент, Украину больше не сдерживают «никакие ограничения по дальности полета наших ракет».

Ранее сообщалось, что Украина закупит турецкие ударные дроны.