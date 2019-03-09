В ЛНР сбили украинский беспилотник

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией республики, передает ТАСС.

Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Реклама

«Сегодня в 08:35 в районе населенного пункта Попасная БПЛА коммерческого типа «Катана-Агро», принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), попал в зону поражения огневых средств противовоздушной обороны Народной милиции и был сбит. Обнаружена и изъята карта памяти», — заявил он.

По данным Марочко, специалисты ЛНР изучают содержащуюся на карте памяти информацию.

Ранее в ЛНР заявили об «атаках» украинских военных на беспилотники ОБСЕ.