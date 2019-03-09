СМИ: в сирийской Пальмире прогремел взрыв, есть жертвы

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В окрестностях сирийского города Пальмира взорвалась мина, которую заложили террористы группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское телевидение.

По данным сирийских СМИ, взрыв произошел в деревне Арак в пальмирской пустыне.

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«Восемь мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате взрыва мины», — сообщили на ТВ.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в районе Пальмиры произошло столкновение сирийских войск с боевиками.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.