«Украина или смерть»: на рукавах бойцов ВСУ появится череп

На рукавах военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск появится нашивка с изображением черепа. О новой символике бойцов ВСУ рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко в своем фейсбуке.

Он написал, что новые армейские опознавательные знаки утверждены ко дню рождения Кобзаря (Тараса Шевченко). 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев получит нашивку, на которой изображен череп, а также написано «Украина или смерть».

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Также новые нашивки получат 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ и 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетьмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ.

В августе прошлого года президент Украины Петр Порошенко рассказал об испытаниях нового украинского танка.